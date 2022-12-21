Прокуратура проводит проверку по факту обвала грунта у гимназии №8 в Твери

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП Фото: прокуратура Тверской области

Прокуратурой Заволжского района Твери организована проверка по факту провала грунта вблизи гимназии №8 в Заволжском районе.

ЧП произошло 21 декабря на Петербургском шоссе. Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в яму провалился мужчина. Его доставили в больницу. Угрозы жизни пострадавшего нет.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям лиц, виновных в произошедшем, - сообщили в прокуратуре Тверской области. На место выехал заместитель прокурора Заволжского района Твери Александр Чунин.

На поврежденном участке уже начались ремонтные работы. Работают специалисты ресурсоснабжающей организации. В окрестных домах отключена горячая вода.