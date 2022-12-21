В Твери из-за прорыва трубы жители остались без горячей воды

На месте ЧП ведутся ремонтные работы Фото: прокуратура Тверской области

21 декабря на Петербургском шоссе, в районе гимназии №8, произошел порыв на трубе горячего водоснабжения. За ограждением учебного заведения провалился асфальт, в яму с кипятком упал мужчина.

Специалисты ООО "Тверская генерация" находятся на месте, на участке организованы ремонтные работы, место обвала грунта огорожено.

- На время устранения повреждения в ближайших зданиях будет ограничена подача горячей воды, - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Работы продлятся до конца сегодняшнего дня.