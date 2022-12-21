В Твери у гимназии №8 провалился асфальт

Вместе с асфальтом в яму провалился пешеход Фото: vk.com/uvideno_v_tveri
ЧП произошло в Твери днем, 21 декабря. На Петербургском шоссе у гимназии №8 провалился асфальт.
Как сообщили подписчики паблика "Увидено в Твери (Тверской области)", рядом с ограждением гимназии, на тротуаре провалился асфальт. В момент ЧП там находился мужчина.
- По предварительным данным мужчина вместе с асфальтом провалился в эту яму из которой пошел пар, - написано в сообществе.
Пострадавшего забрала скорая помощь. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и коммунальные службы.
Как пояснил "КП"-Тверь" источник в Минздраве, мужчина серьезных травм не получил. Ему оказана медицинская помощь.
На месте уже ведутся ремонтные работы.
По факту происшествия проверку проводит прокуратура и Следственный комитет Тверской области.
ЧП произошло за ограждением гимназии Фото: vk.com/uvideno_v_tveri