В Тверской области после капремонта открылась поликлиника Осташковской ЦРБ

Поликлиника в Осташкове. Фото: ПТО

Взрослую поликлинику Осташковской центральной районной больницы капитально отремонтировали в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Возобновлен прием пациентов.

В сентябре 2022 года с ходом работ в поликлинике Осташковской ЦРБ ознакомился губернатор Игорь Руденя. Главе региона тогда доложили, что ремонт ведется с учетом пожеланий пациентов.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что в поликлинике обновили кровлю, отремонтировали вход, фойе, на первом этаже также провели электромонтажные работы, привели в порядок полы и стены. Также установлен новый лифт.

В 2022 году ремонтные работы, в том числе капитальные, проведены в нескольких медицинских учреждениях Верхневолжья.

К примеру, по программе модернизации первичного звена здравоохранения Тверской области отремонтирована поликлиника Ржевской ЦРБ. В том числе там обустроены кабинеты для Центра амбулаторной онкологической помощи. Он уже функционирует.

Ремонты также проведены в поликлинике Конаковской ЦРБ и в нескольких подразделениях шестой горбольницы Твери.

Прием после ремонта возобновлен. Фото: ПТО