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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:31

На проекты ППМИ в 2023 году в Тверской области выделят свыше 212 млн рублей из бюджета региона

Об этом объявлено на заседании регионального правительства
Алексей АНДРЕЕВ
Глава региона на заседании областного правительства.

Глава региона на заседании областного правительства.

Фото: ПТО

21 декабря на заседании областного правительства обсудили распределение бюджетных средств муниципалитетам на проекты по Программе поддержки местных инициатив в 2023 году.

- Сегодня опыт Тверской области по реализации программы поддержки местных инициатив изучают во многих регионах нашей страны. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В 2023 году будет реализовано 220 проектов ППМИ в 39 муниципалитетах. На эти цели из областного бюджета направят 212,9 млн рублей.

- По прошедшим конкурсный отбор проектам, самыми активными участниками программы на 2023 год стали Вышневолоцкий (32), Старицкий (29), Андреапольский (17), Лихославльский (13), Осташковский (12) и Ржевский (10) округа. Наибольшее предпочтение жители отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и водоотведения, обустройству контейнерных площадок, установке детских площадок, ремонта дорог, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Напомним, что проекты ППМИ выбирают сами жители тех или иных территорий. Они же вносят часть средств на реализацию инициатив. Большая доля финансирования поступает из областного и местных бюджетов, а также могут быть участвовать внебюджетные источники.