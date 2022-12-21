На проекты ППМИ в 2023 году в Тверской области выделят свыше 212 млн рублей из бюджета региона

Глава региона на заседании областного правительства. Фото: ПТО

21 декабря на заседании областного правительства обсудили распределение бюджетных средств муниципалитетам на проекты по Программе поддержки местных инициатив в 2023 году.

- Сегодня опыт Тверской области по реализации программы поддержки местных инициатив изучают во многих регионах нашей страны. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В 2023 году будет реализовано 220 проектов ППМИ в 39 муниципалитетах. На эти цели из областного бюджета направят 212,9 млн рублей.

- По прошедшим конкурсный отбор проектам, самыми активными участниками программы на 2023 год стали Вышневолоцкий (32), Старицкий (29), Андреапольский (17), Лихославльский (13), Осташковский (12) и Ржевский (10) округа. Наибольшее предпочтение жители отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и водоотведения, обустройству контейнерных площадок, установке детских площадок, ремонта дорог, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Напомним, что проекты ППМИ выбирают сами жители тех или иных территорий. Они же вносят часть средств на реализацию инициатив. Большая доля финансирования поступает из областного и местных бюджетов, а также могут быть участвовать внебюджетные источники.