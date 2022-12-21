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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:10

В Тверской области ребенка-инвалида через суд обеспечили лекарством

Малолетний нуждается в препаратах по жизненным показаниям
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ребенка-инвалида через суд обеспечили лекарством

Ребенка-инвалида через суд обеспечили лекарством

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Судебная коллегия по гражданским делам Тверского областного суда оставила без изменения решение Центрального районного суда Твери об обеспечении лекарственным препаратом ребенка-инвалида.

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора и отказал в удовлетворении жалобы ответчика.

В ходе рассмотрения дела установлено, что малолетний ребенок по жизненным показаниям и в связи с отсутствием альтернативных препаратов для лечения заболевания нуждается в регулярном применении лекарства "Этеплирсен" ("Эксондис 51"), однако не был им обеспечен для осуществления лечения на год.

Суд возложил на Министерство здравоохранения Тверской области обязанность предоставлять лекарственный препарат в соответствии с медицинскими показаниями и объемом лечения до его отмены лечащим врачом.