В Тверской области ребенка-инвалида через суд обеспечили лекарством

Ребенка-инвалида через суд обеспечили лекарством Фото: Степан КАМЕНЕВ

Судебная коллегия по гражданским делам Тверского областного суда оставила без изменения решение Центрального районного суда Твери об обеспечении лекарственным препаратом ребенка-инвалида.

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора и отказал в удовлетворении жалобы ответчика.

В ходе рассмотрения дела установлено, что малолетний ребенок по жизненным показаниям и в связи с отсутствием альтернативных препаратов для лечения заболевания нуждается в регулярном применении лекарства "Этеплирсен" ("Эксондис 51"), однако не был им обеспечен для осуществления лечения на год.

Суд возложил на Министерство здравоохранения Тверской области обязанность предоставлять лекарственный препарат в соответствии с медицинскими показаниями и объемом лечения до его отмены лечащим врачом.