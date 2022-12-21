Жителей Тверской области ждет самая страшная ночь в году

Жителей Тверской области ждет самая длинная ночь в году Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жителей Тверской области ждет самая длинная ночь в году. Наступает день зимнего солнцестояния.

В 2022 году зимнее солнцестояние наступит в ночь с 21 на 22 декабря, в 00:47 по московскому времени. 22 декабря Солнце взойдет над горизонтом в 8:57 и зайдет в 15:58, продолжительность светового дня составит ровно 7 часов 00 минут.

У древних славян считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун - божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами, злой дух. Карачун олицетворял самый страшный и мрачный день и самую длинную и холодную ночь в году.

По одной из версий Карачун (Корочун) происходит от слова "короткий". В этот день Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта, а потом поворачивает на лето. С каждым днем небесное светило будет медленно набирать высоту, а длительность светового дня - увеличиваться.