Поздравление директора Тверского института (филиала) Московского Гуманитарно-экономического университета Александра Бутузова с Новым годом и Рождеством

Директор Тверского института (филиала) Московского Гуманитарно-экономического университета Александр Бутузов

Этот год можно на 100% занести нам в актив, мы много и полезно работали на ниве образования и просвещения, справились с поставленными задачами. Образно выражаясь, мы высоко держали и продолжаем держать знамя престижа Московского гуманитарно-экономического университета в Тверской области.

Я от всей души благодарю вас за учебные и трудовые успехи, за увлеченность своим делом.

В этом году у тверского филиала МГЭУ была, можно сказать, круглая дата: 25 лет с момента основания в столице Верхневолжья. А впереди, через год, в 2024-м грядет юбилей университета - 30 лет. Желаю нам дойти до него без потерь, с высокой успеваемостью и новыми заслугами в образовательном процессе и научной работе.

Желаю выпускникам нашего института продолжать пополнять органы государственной и муниципальной власти, организации и предприятия Тверской области и других регионов, улучшая их работу, принося пользу обществу.

Первокурсникам института желаю успешно адаптироваться в учебе, получать удовольствие от процесса образования.

В следующем году, студенты, коллеги, друзья, я желаю вам побольше радостных событий, сил и энергии, счастья и благополучия в домах! Будьте здоровы и бодры духом! И отличного душевного вам празднования Нового года и Рождества!

Директор Тверского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета Александр Бутузов