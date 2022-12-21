В Тверской области сантехник украл у женщины четыре золотых кольца

Злоумышленника разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратилась 45-летняя жительница Кашина и сообщила, что наняла мастера для наладки отопительной батареи в квартире. Во время общения заявительница рассказала, что ищет ювелира, который сможет помочь с ремонтом золотого кольца.

Работник предложил свою помощь и забрал украшение, получив от хозяйки 2000 рублей за ремонт. При обращении в ювелирную мастерскую мужчина передумал ремонтировать кольца и продал их, а деньги потратил.

Позже выяснилось, что 49-летний гражданин сопредельного государства причастен к краже и остальных колец женщины.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Кража" и "Мошенничество".