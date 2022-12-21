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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 7:53

Водитель и пассажир "ВАЗа" погибли в ДТП с фурой и трактором в Тверской области

Большегруз опрокинулся в кювет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Водитель и пассажир "ВАЗа" погибли Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водитель и пассажир "ВАЗа" погибли Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 21 декабря в Кувшиновском районе, на 51 км автодороги Торжок-Осташков.

Водитель на автомобиле "ВАЗ 2107", при обгоне попутного трактора не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с большегрузом "Мерседес Бенц", под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП фура опрокинулась в кювет. В аварии погибли водитель и пассажир "ВАЗа".

Фура опрокинулась в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

Фура опрокинулась в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области