В Твери спасатели эвакуировали 25 человек из-за пожара в новостройке

Пожар произошел в новостройке на бульваре Гусева в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании в квартире на 12 этаже в доме №57 на бульваре Гусева поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 21:23 вечера 20 декабря.

На место выехали спасатели МЧС. По прибытии первых подразделений установлено, что пожар произошел в двухкомнатной квартире 14-ти этажного дома, 2020 года постройки.

- Повреждена внутренняя отделка кухни на площади 15 кв. м, закопчены стены по всей площади. Из дома эвакуировано 25 человек, из них 7 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Открытое горение было ликвидировано в 21:40, полностью пожар потушили в 21:54. Причина и ущерб устанавливаются.