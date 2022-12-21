В администрации Твери обсудили итоги дорожной кампании 2022 года Фото: администрация Твери

В администрации Твери состоялось совещание, на котором обсудили реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году и результаты инспекционных поездок. В течение года было проведено более 70 инспекционных выездов во всех районах города, работы проходили на 54 объектах.

В совещании приняли участие члены Общественной палаты Тверской области и Общественной палаты города Твери, депутаты гордумы, специалисты департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери, дирекции территориального дорожного фонда Тверской области и контролирующих организаций.

- Участники встречи обсудили предварительный план работ по мониторингу ремонта дорожных объектов на 2023 год, рассметрели варианты благоустройства территорий на остановках общественного транспорта, установка новых павильонов и ремонт тротуаров в рамках государственной программы "Доступная среда",- сообщили в пресс-службе администрации Твери.