Авиамедведь Мансур из Тверской области снова не смог заснуть зимой

Мансур задремлет на минутку на снегу... и снова гулять по вольеру. Фото: VK/ Авиамедведь Мансур

Шестилетний авиамедведь Мансур снова не смог заснуть зимой. Видео забавных попыток косолапого прикорнуть прямо на снегу в благоустроенном вольере появилось в соцсети. Борьба со сном мишке даётся тяжело, но пока он побеждает. Задремлет на минутку и снова гулять.

Поклонники медведя в соцсетях, а таких тысячи по всему миру, очень за него переживают.

- Спи, Мансурка!

- Это может плохо отразиться на его здоровье!

Но волноваться не стоит, со здоровьем у мишки пока порядок, он молод (медведи живут до 30 лет), отлично питается, шубка его так и блестит на белом снежке. Что до спячки, то в неё мишка категорически не любит ложиться. Прям ненавидит! Хотя берлога у него благоустроенная, удобная и тоже оснащённая камерами. Но в плане зимнего сна у Мансура не сложилось совсем. И трогательных видео «из кроватки» почти нет.

Мансур давно уже не тверской, несколько лет как переехал в более благоустроенный аэродром в Калужской области. Здесь есть и вольеры, и бассейн, и все передвижения мишки камеры транслируют на его странички в соцсетях.

Сегодня авиамедведь Мансур - это раскрученный успешный бренд. Он выпускает свою коллекцию посуды, канцеляркой и трикотажем с его изображением умиляются детишки и любители мишек.

Если зиму медведь проводит пытаясь уснуть, то летом отрывается по-полной: обожает арбузы, орешки, помидорки, бассейн.

Обожает своего «папу» - тверского летчика Андрея Иванова. Это он нашел и обогрел, спас от голодной смерти тощего медвежонка, прибежавшего на маленький аэродром, потерявшийся в тверских лесах.

Андрей за годы общения стал настоящим медвежьим дрессировщиком. Его труды даром не прошли, пару лет назад его наградили за такую трогательную заботу о косолапом: лётчик был награждён в рамках международного конкурса "Мой ласковый и нужный зверь". Именуемый в народе «Лохматым Оскаром».