В Твери молодые военнослужащие ВТА приняли присягу

На службу военнослужащие были призваны осенью 2022 года Фото: mil.ru

В авиационных частях Тверского соединении военно-транспортной авиации, дислоцированных в Тверской, Псковской, Брянской и Ивановской областях, военнослужащие приняли Военную присягу. На военную службу они были призваны осенью 2022 года.

По традиции ритуал приведения к Военной присяге начался с подъема Государственного флага Российской Федерации. После этого новобранцы в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине.

Со знаменательным событием военнослужащих поздравили представители командования полков ВТА.

- Военнослужащие в течение месяца прошли проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания по основным предметам общевойсковой и боевой подготовки, - сообщает Минобороны России.