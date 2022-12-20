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НовостиОбщество20 декабря 2022 16:37

В Твери молодые военнослужащие ВТА приняли присягу

На военную службу они были призваны осенью 2022 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На службу военнослужащие были призваны осенью 2022 года Фото: mil.ru

На службу военнослужащие были призваны осенью 2022 года Фото: mil.ru

В авиационных частях Тверского соединении военно-транспортной авиации, дислоцированных в Тверской, Псковской, Брянской и Ивановской областях, военнослужащие приняли Военную присягу. На военную службу они были призваны осенью 2022 года.

По традиции ритуал приведения к Военной присяге начался с подъема Государственного флага Российской Федерации. После этого новобранцы в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине.

Со знаменательным событием военнослужащих поздравили представители командования полков ВТА.

- Военнослужащие в течение месяца прошли проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания по основным предметам общевойсковой и боевой подготовки, - сообщает Минобороны России.