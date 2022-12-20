На вокзале в Твери у пассажиров проверяют наличие неоплаченных штрафов

Рейды проводит транспортная полиция и судебные приставы Фото: ЛО МВД России на станции Тверь

Сотрудники транспортной полиции совместно с судебными приставами с 19 по 25 декабря на железнодорожном вокзале в Твери проводят профилактические рейды по выявлению должников и выявляют лиц, привлеченных к административной ответственности и не оплативших административный штраф.

- При выявлении неоплаченных штрафов нарушители будут повторно привлечены к административной ответственности, - сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.

Граждан призывают проявить сознательность и не затягивать с оплатой долгов.