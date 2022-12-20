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НовостиЗвезды20 декабря 2022 15:32

В тверской Горьковке состоится очередной книгообмен

Приносите книги, если они не нужны и забирайте понравившиеся
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Поменяться книгами можно будет 25 декабря.

Поменяться книгами можно будет 25 декабря.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В холле первого этажа Тверской областной библиотеки имени Горького 25 декабря состоится очередной книгообмен.

Поменяться книгами можно будет с 12:00 до 14:00. Правила книгообмена просты:

- книгами все желающие меняются на безвозмездной (бесплатной) основе;

- участники книгообмена все книги передают сотруднику библиотеки, который после просмотра размещает их на столе обмена;

- приносить можно любые книги (от художественной литературы до узкоспециализированных изданий);

- книги должны быть в хорошем состоянии;

- взять можно разумное число любых заинтересовавших книг;

- можно оставить свои книги, не взяв ничего взамен.

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