В тверской Горьковке состоится очередной книгообмен

Поменяться книгами можно будет 25 декабря. Фото: Евгения ГУСЕВА

В холле первого этажа Тверской областной библиотеки имени Горького 25 декабря состоится очередной книгообмен.

Поменяться книгами можно будет с 12:00 до 14:00. Правила книгообмена просты:

- книгами все желающие меняются на безвозмездной (бесплатной) основе;

- участники книгообмена все книги передают сотруднику библиотеки, который после просмотра размещает их на столе обмена;

- приносить можно любые книги (от художественной литературы до узкоспециализированных изданий);

- книги должны быть в хорошем состоянии;

- взять можно разумное число любых заинтересовавших книг;

- можно оставить свои книги, не взяв ничего взамен.

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