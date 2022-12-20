В преддверии зимних каникул Госавтоинспекция Тверской области напоминает школьникам правила безопасности

В преддверии каникул детям и взрослым напоминают правила безопасности Фото: УГИБДД России по Тверской области

В преддверии новогодних праздников и зимних каникул с 19 по 25 декабря Госавтоинспекция проводит для школьников Тверской области профилактическое мероприятие "Безопасные каникулы".

Инспекторы ГИБДД напоминают ребятам и их родителям основные правила безопасного поведения на дороге. В образовательных организациях, школах и детских садах, организованы тематические занятия, конкурсы и акции.

Вместе с педагогами и родителями ребята повторяют основные меры безопасности для пешеходов и пассажиров, а также безопасные маршруты передвижения к местам досуга и отдыха.

Водителям сотрудники Госавтоинспекции напоминают правила перевозки детей и проезда пешеходных переходов.