В Тверьстате подвели статистику летнего отдыха школьников Тверской области

Итоги летнего отдыха детей. Графика: Тверьстат

В детских лагерях Тверской области летом 2022 года отдохнули 26188 девчонок и 24497 мальчишек. Присматривали за ними 5218 педагогических работников и 636 вожатых. Статистику летнего детского отдыха подготовил Тверьстат.

Как отмечают в ведомстве, 97% всех отдохнувших ребят – это дети из нашей области, 1552 ребёнка приехали на отдых из других регионов страны. Наибольшей популярностью такой вид детского отдыха в Верхневолжье пользуется у жителей Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга, а также Новгородской и Ленинградской областей.