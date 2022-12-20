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НовостиОбщество20 декабря 2022 14:24

В Тверьстате подвели статистику летнего отдыха школьников Тверской области

В детских лагерях отдохнули 26188 девчонок и 24497 мальчишек
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Итоги летнего отдыха детей. Графика: Тверьстат

Итоги летнего отдыха детей. Графика: Тверьстат

В детских лагерях Тверской области летом 2022 года отдохнули 26188 девчонок и 24497 мальчишек. Присматривали за ними 5218 педагогических работников и 636 вожатых. Статистику летнего детского отдыха подготовил Тверьстат.

Как отмечают в ведомстве, 97% всех отдохнувших ребят – это дети из нашей области, 1552 ребёнка приехали на отдых из других регионов страны. Наибольшей популярностью такой вид детского отдыха в Верхневолжье пользуется у жителей Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга, а также Новгородской и Ленинградской областей.