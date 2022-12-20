В Тверской области продлили приём заявок на соискание поэтической премии имени Андрея Дементьева

Премия вручается молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке. Фото: Виктория ТУШКОВА

Конкурсный отбор на соискание Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева в Тверской области продлён. Заявки будут приниматься до 1 марта 2023 года.

Напомним, премия вручается молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

В номинации «Молодой поэт» могут заявиться авторы в возрасте от 14 до 29 лет со стихами, написанными на русском языке и опубликованными отдельным изданием в течение последних трёх лет. Премия победителю - 300 тыс. рублей.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» соревнуются авторы, создавшие художественные произведения, а также реализовавшие программы, проекты и культурные акции, имеющие большую социальную значимость для культурной жизни страны. Награда - 700 тыс. рублей.