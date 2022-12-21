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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:57

Предприниматели сами вынуждены чистить снег на территории Рождественской ярмарки в Твери

По словам торговцев, трактор там был только один раз
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Ходить по ярмарке покупатели могут, но местами довольно скользко.

Ходить по ярмарке покупатели могут, но местами довольно скользко.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Редакции "КП"-Тверь" стало известно, что предприниматели сами вынуждены убирать от снега территорию Рождественской ярмарки, где они торгуют сувенирами и праздничными товарами.

На месте информация подтвердилась.

- Сын приезжает каждое утро и лопатой чистит снег, - рассказала одна из продавцов. - Трактор был здесь, но только один раз. И, кажется, один раз песком тут присыпали.

Ярмарка работает с 10 декабря, снегопады с тех пор были сильные. Сейчас глубокого снега на территории ярмарки нет, кое-где дорога даже очищена до плитки. Но в большинстве мест лёд, посередине дороги есть "разделительная полоса" из снега. Ходить по ярмарке покупателям это особо не мешает, но местами довольно скользко.

Должны ли предприниматели сами чистить Трхсвятскую в месте торговли по условиям договора, или этим обязаны заниматься городские службы, непонятно. Соответствующий вопрос "КП"-Тверь" направила в администрацию Твери.