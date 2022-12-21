Предприниматели сами вынуждены чистить снег на территории Рождественской ярмарки в Твери

Ходить по ярмарке покупатели могут, но местами довольно скользко. Фото: Виктория ТУШКОВА

Редакции "КП"-Тверь" стало известно, что предприниматели сами вынуждены убирать от снега территорию Рождественской ярмарки, где они торгуют сувенирами и праздничными товарами.

На месте информация подтвердилась.

- Сын приезжает каждое утро и лопатой чистит снег, - рассказала одна из продавцов. - Трактор был здесь, но только один раз. И, кажется, один раз песком тут присыпали.

Ярмарка работает с 10 декабря, снегопады с тех пор были сильные. Сейчас глубокого снега на территории ярмарки нет, кое-где дорога даже очищена до плитки. Но в большинстве мест лёд, посередине дороги есть "разделительная полоса" из снега. Ходить по ярмарке покупателям это особо не мешает, но местами довольно скользко.

Должны ли предприниматели сами чистить Трхсвятскую в месте торговли по условиям договора, или этим обязаны заниматься городские службы, непонятно. Соответствующий вопрос "КП"-Тверь" направила в администрацию Твери.