В Тверской области введут единое пособие для семей с детьми

Единое пособие объединит ряд действующих мер соцподдержки малоимущих семей с детьми. Фото: тверскаясемья.рф

20 декабря на заседание областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрен вопрос введения в регионе единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. В ноябре соответствующие изменения в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» были внесены по инициативе Президента РФ.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Единое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки. В их числе:

- пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ими возраста 3-х лет;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет;

- ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей.

Поддержку будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Выплачивать пособия будет Фонд пенсионного и социального страхования РФ с 1 января 2023 года. Предполагается, что получателями пособия станут свыше 49,8 тысяч человек.

При этом выплаты, назначенные до 1 января 2023 года, сохраняются за гражданами до окончания периодов, на которые они были назначены, или до назначения данным гражданам ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (предельный срок - 31 декабря 2023 года).

При рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка до 1 января 2023 года граждане вправе обратиться за назначением ежемесячного пособия либо ежемесячной денежной выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, до достижения ребенком возраста трех лет (предельный срок - 31 декабря 2025 года).

Подать заявление на получение пособия можно будет через портал госуслуг, при личном визите в МФЦ или отделение Фонда пенсионного и социального страхования.