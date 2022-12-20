Православные женщины из Тверской области связали для военнослужащих 200 пар шерстяных носков

Сбор помощи продолжается Фото: tvereparhia.ru

В Твери продолжается благотворительная акция, организованная "Союзом православных женщин", участники которой вяжут носки для военнослужащих. За месяц связано 202 пары.

- Это уже вторая партия теплых носков, переданная региональным отделением «Союза православных женщин» на передовую. Сбор шерстяных носков ручной вязки осуществлялся на приходе церкви Воскресения Христова (Трех Исповедников) в Твери, - сообщает Тверская епархия.

Вместе с носками прихожане приносили для военнослужащих конфеты, маленькие шоколадки и поздравительные записки с Новым годом и Рождеством.

Педагоги светских общеобразовательных школ вместе с детьми на уроках подготовили новогодние открытки. Учащиеся МОУ СОШ №29 на уроках технологии оформили в подарок солдатам носовые платки с вышивкой "Защитнику Родины".

Сбор шерстяных носков продолжается. Каждый желающий может принести в церковь готовые изделия или пожертвовать вязальщицам шерстяную пряжу.