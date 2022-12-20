В Твери открыли доску памяти военнослужащего Павла Алексеева, погибшего в ходе СВО

Памятная табличка установлена на фасаде Тверского колледжа транспорта и сервиса Фото: vk.com/tktis

20 декабря в Тверском колледже транспорта и сервиса состоялось торжественное открытие мемориальной доски, установленной в честь выпускника колледжа Павла Алексеева.

- На мероприятии присутствовали родственники погибшего, представители администрации Московского района Твери, администрация колледжа, преподаватели и студенты, - сообщает администрация колледжа в соцсети.

Военнослужащий погиб в ходе СВО 19 сентября 2022 года. Награжден медалью "За отвагу" посмертно.