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НовостиОбщество20 декабря 2022 12:09

В Твери открыли доску памяти военнослужащего Павла Алексеева, погибшего в ходе СВО

Табличка установлена на фасаде Тверского колледжа транспорта и сервиса
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Памятная табличка установлена на фасаде Тверского колледжа транспорта и сервиса Фото: vk.com/tktis

Памятная табличка установлена на фасаде Тверского колледжа транспорта и сервиса Фото: vk.com/tktis

20 декабря в Тверском колледже транспорта и сервиса состоялось торжественное открытие мемориальной доски, установленной в честь выпускника колледжа Павла Алексеева.

- На мероприятии присутствовали родственники погибшего, представители администрации Московского района Твери, администрация колледжа, преподаватели и студенты, - сообщает администрация колледжа в соцсети.

Военнослужащий погиб в ходе СВО 19 сентября 2022 года. Награжден медалью "За отвагу" посмертно.