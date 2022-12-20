В Тверской области запланированы ремонты, благоустройство и установка двух памятников в Торопце

Уменьшенная копия старинной сторожевой башни в Торопце. Снимок сделан этой осенью. Фото: Александр ЖМУЛИН

К празднованию 950-летия первого летописного упоминания Торопца, которое выпадает на 2024 год, в этом старинном городе запланирован большой объем различных работ при поддержке из бюджетов разного уровня. Вопрос рассмотрен 20 декабря на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

С просьбой поддержать празднование исторической даты губернатор обращался к Президенту РФ в ходе их рабочей встречи 30 августа 2021 года.

24 января 2022 года глава государства подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания города Торопца. Создан организационный комитет по подготовке и проведению торжеств под руководством зампреда Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

В план работ на 2023-2024 годы включено 16 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью 14,5 км. Это участки улиц Окружная, Рощинская, Стрелецкая, Карла Маркса, Еременко, Советская, Чистовский тракт, Объездная, Октябрьская, Ленинградская, Льва Толстого, переулка Свободный.

Все дорожные ремонты должны быть выполнены до 1 июня 2024 года. Также глава региона поручил включить в план работ также замену систем уличного освещения.

Кроме того, к юбилею в Торопце предусмотрено создание памятников князю Александру Невскому и патриарху Тихону, ремонт памятников Учителю и Женщине с младенцем, благоустройство сквера памяти, ремонты гимназии им. Святителя Тихона и здания для краеведческого музея.

За счёт привлечения средств федерального бюджета планируется проведение ремонта Торопецкого районного дома культуры, а также участков улиц Советской и Комсомольской.

Торопец был основан в 1074 году. Именно в этом городе великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой в Торопце был построен Корсунско-Богородицкий собор. Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков.

В Торопецком краю родились такие выдающиеся личности, как Святейший Патриарх Московский и всея Руси Тихон, вице-адмирал Макар Ратманов, военный министр Российской Империи Алексей Куропаткин, композитор Модест Мусоргский.

В период Великой Отечественной войны Торопец пять месяцев провёл в оккупации. В это время он был центром для калининских, белорусских и латышских партизан. Несмотря на боевые действия, богатейшее культурное наследие города удалось спасти от разрушения.