В Тверской области объявлен в розыск должник по алиментам

Мужчина задолжал 300 000 рублей на содержание ребенка Фото: УФССП России по Тверской области

Постановлением судебного пристава Твери объявлен в розыск должник по алиментам, уроженец Лихославля Артём Бобров, 1976 года рождения.

На содержание несовершеннолетнего ребенка мужчина задолжал почти 300 000 рублей, но умышленно скрывается от исполнения обязательств.

УФССП России по Тверской области обращается к гражданам с просьбой сообщать информацию о должнике по телефонам: дежурной части Управления - (4822) 55-93-97; "телефону доверия" - 50-42-89; Межрайонного отделения судебных приставов по розыску - 42-70-61.

Конфиденциальность любой информации гарантируется.