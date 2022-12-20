Жителей Тверской области предупреждают о скоплении снежных масс и падении сосулек

Жителей предупреждают о скоплении и падении с крыш снежных масс, наледи и сосулек Фото: Александр ЖМУЛИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что днем 21 декабря в регионе ожидается гололёд.

В ночь на среду похолодает до -15 градусов, днем - до +2. В ночь на 22 декабря - синоптики также обещают плюсовые температуры.

Жителей предупреждают о скоплении и падении с крыш снежных масс, наледи и сосулек, скользкости на дорогах.

Будьте внимательны и осторожны: обходите места возможного падения сосулек, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций.

Соблюдайте правила дорожного движения при управлении автотранспортом.