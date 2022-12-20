В Тверской области раскрыта серия краж аккумуляторных батарей с вышек сотового оператора

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Калининскому району раскрыли серию краж аккумуляторных батарей с вышек оператора телекоммуникационных услуг. Всего было украдено 22 единицы оборудования с вышек в деревнях Савватьево, Некрасово, Большие Борки и посёлке Аввакумово.

Полицейские опросили свидетелей, просмотрели записи дорожных камер и установили путь автомобиля предполагаемого преступника. Им оказался 42-летний житель Твери.

Ранее подозреваемый ранее был сотрудником подрядной организации, занимавшейся техническим обслуживанием сотовых вышек. У мужчины имелся ключ от бытовки, где размещались аккумуляторы. Чтобы вышка не отключилась сразу, мужчина оставлял подключенными несколько батарей, а остальные вывозил на машине и сдавал в пункты приема металла. Общий вес составил порядка 500 килограммов.

Фигурант сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято. Сумма ущерба устанавливается. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.