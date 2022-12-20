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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:10

Воспитанники детского сада в Твери подготовили новогодние поздравления для участников СВО

И смастерили для военнослужащих яркие открытки
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Дети подготовили поздравления для военнослужащих Фото: vk.com/Тверская городская Дума

Дети подготовили поздравления для военнослужащих Фото: vk.com/Тверская городская Дума

Воспитанники детского сада №55 в микрорайоне "Южный" подготовили новогодние открытки для военнослужащих из Тверской области, участвующих в спецоперации на Украине.

- Открытки мастерили воспитанники старших и подготовительных групп. На открытках дети написали военнослужащим слова поддержки и пожелания скорейшего возвращения домой, - сообщает Тверская городская Дума.

Праздничную посылку с посланиями на ярких открытках передали в областной Совет ветеранов. Его участники помогают координировать работу по отправке писем.