Воспитанники детского сада в Твери подготовили новогодние поздравления для участников СВО

Дети подготовили поздравления для военнослужащих Фото: vk.com/Тверская городская Дума

Воспитанники детского сада №55 в микрорайоне "Южный" подготовили новогодние открытки для военнослужащих из Тверской области, участвующих в спецоперации на Украине.

- Открытки мастерили воспитанники старших и подготовительных групп. На открытках дети написали военнослужащим слова поддержки и пожелания скорейшего возвращения домой, - сообщает Тверская городская Дума.

Праздничную посылку с посланиями на ярких открытках передали в областной Совет ветеранов. Его участники помогают координировать работу по отправке писем.