Жителя Тверской области обманул мошенник при покупке машины

На мошенника завели уголовное дело Фото: архив "КП"

В полицию обратился 39-летний житель посёлка Пено и сообщил, что стал жертвой мошенника.

В конце ноября к заявителю обратился неизвестный мужчина и предложил купить на запчасти автомобиль ВАЗ-2106, находящийся в неисправном состоянии недалеко от деревни Починок Пеновского района. В качестве предоплаты мужчина перевёл продавцу 4 000 рублей. Оставшуюся сумму в 3 000 рублей он должен был перевести после предоставления документов на машину.

Машину было решено не разбирать, а починить. На эвакуаторе ее отвезли в сервис. Позже выяснилось, что машина принадлежит другому человеку. К потерпевшему явился настоящий собственник и потребовал вернуть автомобиль.

Потерпевший обратился в полицию. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что 39-летний "продавец" был судим, он продал машину, которую его попросили перегнать к месту стоянки. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ведется следствие.