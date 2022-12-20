Три человека погибли при неизвестных обстоятельствах в доме в Тверской области

Тела трех мужчин нашли в доме Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 238 УК РФ по факту обнаружения в одном из домов деревни Никулино Оленинского округа тел трех мужчин.

Следователями по особо важным делам, межрайонного следственного отдела , руководителем отдела криминалистики и старшим следователем-криминалист ом следственного управления Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками полиции был осуществлен выезд на место происшествия, произведен его осмотр.

- Внешним осмотром признаков насильственной смерти на телах погибших не выявлено. Обстановка в доме не нарушена, следы борьбы или волочения отсутствуют, в жилище обнаружена спиртосодержащая жидкость без заводской маркировки, - сообщили в региональном СКР.

Допрашиваются очевидцы происшествия. Проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские. Причины смерти устанавливаются. Ведется следствие.