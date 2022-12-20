Игорь Руденя поздравил сотрудников органов безопасности в Тверской области

Губернатор поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. Фото: ПТО

20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации. К сотрудникам и ветеранам органов госбезопасности Тверской области с поздравлениями обратился губернатор Игорь Руденя.

- Многие поколения сотрудников органов безопасности нашей страны сформировали ключевые принципы защиты национальных интересов Родины, главным из которых всегда оставалась самоотверженная преданность Отечеству, - говорится в обращении от Игоря Рудени. - Сегодня именно это качество является важным условием для реализации самостоятельного курса нашей страны на международной арене, залогом уверенности ее граждан в успешном развитии родной страны. Уверен, что сотрудники органов безопасности тверского региона с честью ответят на сложные вызовы нашего времени и делом подтвердят преемственность традиций верного служения Отчизне, заложенных ветеранами ведомства.