Военнослужащий Алексей Петров погиб в ходе СВО Фото: lihoslavl69.ru (Администрация Лихославльского муниципального округа)

В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Петровым.

Алесей Петров родился в Лихославле, учился в Лихославльской школе №2.

- Прощание с погибшим состоится 22 декабря в 11:00. Церемония пройдет в Лихославле в Центре дополнительного образования, - сообщает администрация Лихославльского муниципального округа.

Всех, кто знал Алексея, администрация просит прийти и проводить его в последний путь.