Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 декабря 2022 7:24

В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Петровым

Траурная церемония состоится 22 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Военнослужащий Алексей Петров погиб в ходе СВО Фото: lihoslavl69.ru (Администрация Лихославльского муниципального округа)

Военнослужащий Алексей Петров погиб в ходе СВО Фото: lihoslavl69.ru (Администрация Лихославльского муниципального округа)

В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Петровым.

Алесей Петров родился в Лихославле, учился в Лихославльской школе №2.

- Прощание с погибшим состоится 22 декабря в 11:00. Церемония пройдет в Лихославле в Центре дополнительного образования, - сообщает администрация Лихославльского муниципального округа.

Всех, кто знал Алексея, администрация просит прийти и проводить его в последний путь.