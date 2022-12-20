Военнослужащий Алексей Петров погиб в ходе СВО Фото: lihoslavl69.ru (Администрация Лихославльского муниципального округа)
В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Петровым.
Алесей Петров родился в Лихославле, учился в Лихославльской школе №2.
- Прощание с погибшим состоится 22 декабря в 11:00. Церемония пройдет в Лихославле в Центре дополнительного образования, - сообщает администрация Лихославльского муниципального округа.
Всех, кто знал Алексея, администрация просит прийти и проводить его в последний путь.