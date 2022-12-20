Жителя Тверской области будут судить за убийство родственника

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1985 года рождения. Его обвиняют в убийстве родственника.

По версии следствия, преступление было совершено в начале октября 2022 года. Родственники вместе выпивали в квартире дома в селе Селихово. В ходе произошедшей ссоры одни сильно избил другого. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.