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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 7:10

Жителя Тверской области будут судить за убийство родственника

Завершено расследование уголовного дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1985 года рождения. Его обвиняют в убийстве родственника.

По версии следствия, преступление было совершено в начале октября 2022 года. Родственники вместе выпивали в квартире дома в селе Селихово. В ходе произошедшей ссоры одни сильно избил другого. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.