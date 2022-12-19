Школьники Твери написали письма военнослужащим в зону СВО Фото: администрация Твери

В школах Твери прошли занятия из цикла "Разговор о важном". Проект был запущен Минпросвещения России в начале учебного года во всех регионах страны. Темой очередного занятия стала памятная дата - День Героев Отечества. Школьники обсудили темы подвига и героизма и написали письма участникам специальной военной операции.

"Разговор о важном" для учеников восьмого класса МБОУ СОШ №27 был посвящен личности Героя Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Перминова. В 1999 году он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и был награжден знаком особого отличия – медалью "Золотая звезда".

- Школьникам показали видеоролик о том, как в настоящее время в Белгородской области военные хирурги из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ имени П. В. Мандрыка проводят операции по спасению раненых военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Во время урока учащиеся написали письма участникам СВО, которые в ближайшее время будут отправлены в зону спецоперации.