За сутки телефонные аферисты обманули четырех жителей Тверской области

Четырех жителей региона обманули мошенники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За минувшие сутки четверо жителей Твери и области обратились в полицию с заявлениями о телефонных мошенниках. Троих потерпевших привлекла возможность быстрого заработка. В переписке неизвестный злоумышленник убеждал собеседников перевести ему денежную сумму, которую обещал удвоить и прислать обратным переводом в течение одного дня.

Потерпевшие перечисляли на неизвестный счёт от 12 500 до 21 000 тысячи рублей, но вместо дивидендов получили незначительные выплаты.

Ещё одна жительница в одной из соцсетей поверила в возможность выигрыша 15 тысяч рублей, перешла по ссылке и оплатила комиссию. Через мобильное приложение осуществила несколько переводов на чужую карту, но приз так и не получила.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела.