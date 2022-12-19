В районах Тверской области произошло частичное отключение электричества Фото: Мария ЛЕНЦ

19 декабря 2022 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в нескольких муниципальных образованиях региона.

Обстановка находится на контроле ведомства. Где именно произошли отключения - не уточняется.

Информацию о ходе восстановления электроснабжения в регионе потребители могут получить на бесплатной прямой линии «Россети Центр» - 8-800-220-0-220.