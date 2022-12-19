С начала 2022 года на федеральных трассах в Тверской области произошло 205 ДТП

Половина всех происшествий приходится на трассу М-10 Фото: Ольга ТРОФИМОВА

За 11 месяцев 2022 года на федеральных трассах Тверской области, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Россия», произошло 205 ДТП, в которых пострадал 281 человек, погибло 48 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели снизились на 20%, 17% и 20% соответственно.

Произошло 19 случаев наездов на пешеходов. 28 ДТП (14%) совершены водителями в состоянии опьянения, или водителями, отказавшимися от медицинского освидетельствования. В "пьяных" авариях пострадал 41 человек и 10 погибло. Три столкновения произошло по вине водителей, лишенных права управления транспортными средствами.

Из данных Управления следует, что около половины всех происшествий (49%) приходится на автодорогу с наиболее высокой интенсивностью движения М-10 «Россия».

- Ежегодно ФКУ Упрдор «Россия» проводит мероприятия по обеспечению безопасности участников дорожного движения. В 2022 году в Тверской области на автодорогах М-10 «Россия» и М-9 «Балтия», благодаря установке муляжей камер фотовидеофиксации, светодиодных балок красно-синего цвета, RGB светодиодных лент, типовых дорожных знаков со световой индикацией и светофорного объекта удалось ликвидировать семь очагов аварийности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения!