Жителей Тверской области приглашают принять участие в новогодних мероприятиях

Новогодние спектакли и Рождественские гуляния ждут жителей Тверской области Фото: ПТО

В муниципалитетах Тверской области проходят новогодние мероприятия, в которых приглашают принять участие взрослых и детей.

Досуг организован в течение декабря и в новогодние каникулы.

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина с 20 декабря приглашает на программу «Чудеса под Новый год!».

21 декабря в Дворце культуры «Пролетарка» состоится гала-концерт и церемония награждения победителей IV областного детско-юношеского фестиваля «#PROНОВЫЙГОД».

Тверской областной академический театр драмы 23 декабря представит музыкальную сказку «Стойкий оловянный солдатик» (0+). Также в дни новогодних каникул дети смогут увидеть уже полюбившиеся спектакли - «Золушка» (0+), «Каменный цветок» (6+), «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» (0+).

Новогодний мюзикл «Изумрудные бусы» по мотивам произведения В. Одоевского «Мороз Иванович» для своих гостей готовит Театр юного зрителя. Премьера состоится 20 декабря.

21 декабря начнутся новогодние представления в Тверском театре кукол. Зрителям представят новинки: спектакль «Тайна старого фонаря» (6+), спектакль «Снежная королева» (0+). Эту же историю можно будет увидеть и в исполнении артистов Вышневолоцкого драматического театра. Премьерный спектакль «Снежная королева» (6+) будет показан 22 декабря.

Кимрский театр драмы и комедии в этом году представляет новогоднюю сказку «Емелин Новый год» (6+). Тверская академическая областная филармония - музыкальный спектакль «Золушка» (0+). Помимо спектаклей и представлений в филармонии пройдут новогодние концерты.

4 и 7 января «Дом поэзии Андрея Дементьева» ждет юных жителей и гостей Твери на новогоднюю елку. 5 января гостей будет встречать Снегурочка.

7 января в Мемориально-художественном музее Валентина Серова подготовлена музейно-театрализованная программа «Рождество в Домотканово». Архитектурно-этнографический музей «Василево» 8 января проведет «Рождественские гуляния».