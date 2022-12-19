Ёлочные базары заработают в Твери с 20 декабря

В Твери открываются елочные базары Фото: администрация Твери
С 20 по 31 декабря в Твери открываются елочные базары. Определено шесть мест торговли. Об этом сообщает администрация города.
Продажа новогодних деревьев будет осуществляться по следующим адресам:
- шос. Петербургское, остановка "Вагонный завод";
- ул. Хрустальная (на разворотном кольце);
- ул. Паши Савельевой, у д. 21;
- бул. Гусева, пересечение с улицей Можайского, у д. 58;
- ул. Левитана, напротив д. 42;
- пр-т Калинина, между д. 11 и д. 13 к. 1.
Елочные базары откроются утром 20 декабря. Режим работы: ежедневно до 31 декабря 2022 года с 8:00 до 20:00 часов.