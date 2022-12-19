Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 13:17

В Тверской области с начала года семьи распорядились материнским капиталом на 2.7 млрд рублей

В основном тратят на жильё
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Получение ежемесячной выплаты на второго ребёнка до 3 лет также востребовано.

Получение ежемесячной выплаты на второго ребёнка до 3 лет также востребовано.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2022 года Тверское отделение Пенсионного фонда перечислило семьям региона 2.7 млрд рублей материнского капитала.

Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий, отмечают в ПФР. Более четырёх с половиной тысяч обратившихся за семейным капиталом родителей распорядились средствами на эти цели, им было выделено 2,3 млрд рублей.

Получение ежемесячной выплаты на второго ребёнка до 3 лет также востребовано. В этом году 2015 семей Тверской области обратились за назначением такой выплаты. Всего им было направлено 228 миллионов рублей.

Третье по популярности направление – обучение детей. С начала года 1400 родителей в Тверской области направили средства маткапитала на эти цели. Им было выделено 83 миллиона рублей.