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НовостиОбщество19 декабря 2022 12:25

Жители Калининского района пожаловались на сброс сточных вод в Тверцу

Также слив происходил в местный ручей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На загрязнение водоемов пожаловались местные жители Фото: Минприроды Тверской области

На загрязнение водоемов пожаловались местные жители Фото: Минприроды Тверской области

Осенью в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обратились жители Медновского сельского поселения Калининского района и сообщили, что юридическим лицом осуществляется сброс сточных вод с очистных сооружений в ручей без названия и реку Тверца.

Специалисты провели проверку и установили, что произошло загрязнение водоемов. Это также подтверждено проведенными лабораторными исследованиями.

Нарушитель признал свою вину и в полном объеме возместил ущерб. Также в его адрес направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.