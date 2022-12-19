Жители Калининского района пожаловались на сброс сточных вод в Тверцу

На загрязнение водоемов пожаловались местные жители Фото: Минприроды Тверской области

Осенью в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обратились жители Медновского сельского поселения Калининского района и сообщили, что юридическим лицом осуществляется сброс сточных вод с очистных сооружений в ручей без названия и реку Тверца.

Специалисты провели проверку и установили, что произошло загрязнение водоемов. Это также подтверждено проведенными лабораторными исследованиями.

Нарушитель признал свою вину и в полном объеме возместил ущерб. Также в его адрес направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.