Роспотребнадзор по Тверской области проводит "горячую линию" по вопросам срока годности продуктов

Роспотребнадзор проводит "горячую линию" по вопросам срока годности продуктов Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области с 19 по 30 декабря проводит "горячую линию" по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов.

Специалисты ответят на вопросы граждан, касающиеся сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, требований к маркировке, к качеству и безопасности, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Звонки принимаются по телефонам: (4822) 32-00-02, 34-71-87, ежедневно с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00, кроме выходных дней.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).