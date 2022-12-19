В Тверской области в новое здание перевели спировский филиал МФЦ

Филиал МФЦ в Спирове переехал в новое здание. Фото: ПТО

19 декабря в посёлке Спирово открылся новый филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Как сообщила пресс-служба областного правительства, он создан по поручению губернатора Игоря Рудени в рамках реализации концепции развития сети МФЦ в регионе.

В новом филиале есть три «окна» приема и выдачи документов. Там созданы зоны ожидания и информирования, помещения бэк-офиса, детский уголок, пункт доступа к ЕПГУ. По поручению Игоря Рудени филиал также оборудован Wi-Fi роутером. Филиал открыт пять дней в неделю в будни с 9:00 до 18:00.

В филиале работает три «окна» приема и выдачи документов. Фото: ПТО

В Спирове МФЦ работает с 2015 года и обслуживает до 1000 обращений в месяц. Ранее филиал там вынужденно располагался в помещениях, не соответствующих требованиям МФЦ.

Теперь филиал перенесен в модульное здание, которое расположено в пешей доступности от автобусных остановок и железнодорожного вокзала. Рядом создана парковка.

Здесь можно получить все государственные услуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, региональных органов власти, создать или восстановить учетную запись для доступа на портал «Госуслуги», бесплатно воспользоваться компьютером для работы с порталом, справочными и правовыми сервисами. Также в филиале граждане могут без комиссии оплатить госпошлину с помощью терминалов.

В Тверской области действует 46 филиалов и 60 офисов, 357 окон приема и выдачи документов. В МФЦ предоставляется более 300 видов государственных и муниципальных услуг. Ежегодно жители региона на площадках МФЦ получают более 900 тыс. услуг.