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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 8:20

После вечеринки в квартире малознакомых людей жительница Тверской области лишилась телефона

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого разыскала полиция

Подозреваемого разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 48-летняя жительница Торжка и сообщила о краже телефона. Ущерб составил 9500 рублей.

Установлено, что в день происшествия женщина в малознакомой компании распивала алкоголь. Место происшествия проверили полицейские и в ходе розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в краже.

Им оказался 34-летний ранее судимый неработающий местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что по неосторожности потерял украденный телефон.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.