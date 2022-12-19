После вечеринки в квартире малознакомых людей жительница Тверской области лишилась телефона

Подозреваемого разыскала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратилась 48-летняя жительница Торжка и сообщила о краже телефона. Ущерб составил 9500 рублей.
Установлено, что в день происшествия женщина в малознакомой компании распивала алкоголь. Место происшествия проверили полицейские и в ходе розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в краже.
Им оказался 34-летний ранее судимый неработающий местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что по неосторожности потерял украденный телефон.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.