В Тверской области издали свыше 3000 экземпляров книги детской писательницы Гайды Лагздынь

Несколько тысяч экземпляров этой книги издали после смерти писательницы. Фото: ПТО

В Тверской области издано более 3000 экземпляров книги «Азбуки Тематические» известной детской писательницы и поэтессы Гайды Лагздынь. Это было сделано по поручению губернатора Игоря Рудени.

Книги уже поступают в муниципальные библиотеки, школы и детские сады Верхневолжья, а также в детские дома и школы-интернаты.

Гайда Рейнгольдовна не увидела издание этой своей книги - писательница скончалась в начале апреля этого года.

С просьбой об оказании поддержки в издании новой книги для детей Гайда Лагздынь обратилась к губернатору в феврале во время личного приёма граждан главой региона.

Игорь Руденя отреагировал положительно, отметив важность детской литературы.

Впервые стихи Гайды Лагздынь были опубликованы в декабре 1966 года, первая книга вышла в 1975 году.

Гайда Лагздынь написала более 160 книг, которые изданы общим тиражом свыше 11 млн экземпляров. Её стихи и сказки переведены на белорусский, удмуртский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки.

Произведения «Коробочка с разговорами», «От января до января», «Тетрадь в клеенчатом переплете» вошли в список рекомендованных Министерством образования Тверской области для чтения в детских садах и школах. Кроме того, книги комплекта «Времена года» стали дидактическим материалом, предназначенным для занятий с детьми старшей и подготовительной возрастных групп школ России.