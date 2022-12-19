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НовостиОбщество19 декабря 2022 8:11

В Тверской области издали свыше 3000 экземпляров книги детской писательницы Гайды Лагздынь

Это сделано по поручению губернатора
Алексей АНДРЕЕВ
Несколько тысяч экземпляров этой книги издали после смерти писательницы.

Несколько тысяч экземпляров этой книги издали после смерти писательницы.

Фото: ПТО

В Тверской области издано более 3000 экземпляров книги «Азбуки Тематические» известной детской писательницы и поэтессы Гайды Лагздынь. Это было сделано по поручению губернатора Игоря Рудени.

Книги уже поступают в муниципальные библиотеки, школы и детские сады Верхневолжья, а также в детские дома и школы-интернаты.

Гайда Рейнгольдовна не увидела издание этой своей книги - писательница скончалась в начале апреля этого года.

С просьбой об оказании поддержки в издании новой книги для детей Гайда Лагздынь обратилась к губернатору в феврале во время личного приёма граждан главой региона.

Игорь Руденя отреагировал положительно, отметив важность детской литературы.

Впервые стихи Гайды Лагздынь были опубликованы в декабре 1966 года, первая книга вышла в 1975 году.

Гайда Лагздынь написала более 160 книг, которые изданы общим тиражом свыше 11 млн экземпляров. Её стихи и сказки переведены на белорусский, удмуртский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки.

Произведения «Коробочка с разговорами», «От января до января», «Тетрадь в клеенчатом переплете» вошли в список рекомендованных Министерством образования Тверской области для чтения в детских садах и школах. Кроме того, книги комплекта «Времена года» стали дидактическим материалом, предназначенным для занятий с детьми старшей и подготовительной возрастных групп школ России.

Гайда Лагздынь написала свыше 160 книг

Гайда Лагздынь написала свыше 160 книг

Фото: Ирина ТАРАСОВА