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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 7:41

Жительница Тверской области поблагодарила инспекторов ГИБДД за помощь на дороге

Сотрудники помогли вытащить из кювета застрявший автомобиль
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина поблагодарила за помощь сотрудников ГИБДД Фото: УМВД России по Тверской области

Женщина поблагодарила за помощь сотрудников ГИБДД Фото: УМВД России по Тверской области

В адрес сотрудников Госавтоинспекции МО МВД России "Удомельский" поступило благодарственное письмо от жительницы Вышневолоцкого городского округа.

10 декабря женщина ехала на машине по дороге Починок-Удомля, в сложных погодных условиях не справилась с управлением и съехала в кювет.

Застрявший автомобиль заметили инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Сергей Лазаев и лейтенант полиции Владимир Колесников.

- Полицейские пригласили пострадавшую в служебный автомобиль, чтобы согреться, вызвали эвакуатор и помогли вытащить из снега застрявший автомобиль, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.