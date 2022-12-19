В Тверской области из задымленной квартиры спасатели вывели женщину

Спасатели вывели женщину из задымленной квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в многоквартирном доме в посёлке Дорохово Бежецкого района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 18 декабря.

По адресу убыли отделения пожарно спасательной части №22.

По прибытии первого отделения было установлено, что возгорание произошло в нежилой квартире пятиэтажного жилого дома. Звеном газодымозащитной службы из соседней квартиры была спасена женщина. Она не пострадала.

- Причина пожара устанавливается. В 11:20 объявлена локализация пожара. В 11:39 - полная ликвидация, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.