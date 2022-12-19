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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 7:21

За выходные в Тверской области в ДТП пострадали 12 человек

Произошло 11 ДТП
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За выходные в регионе произошло 11 ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

За выходные в регионе произошло 11 ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области за минувшие выходные, с 16 по 18 декабря, произошло 11 ДТП. В авариях пострадали 12 человек, из них двое детей.

Одно из ДТП с пострадавшими произошло 17 декабря на 120 км трассы М-11 "Нева" в Конаковском районе Тверской области.

Водитель автомобиля "ВАЗ 211440" не выбрал безопасную скорость движения, наехал на стоящий "Киа Соренто", а затем врезался в "БМВ Х6", который остановился помочь водителю "Киа Соренто".

В аварии пострадал водитель "Киа". Он сидел в машине и повредил ногу.