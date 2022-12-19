Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области

При пожаре в жилом доме погибла женщина
Фото: Мария ОСИПОВА
Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины, 1954 года рождения, при пожаре в жилом доме в деревне Поршинец.
Место происшествия осмотрел следователь.
С целью установления точной причины и условий возникновения пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза по телу погибшей.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.