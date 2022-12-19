Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 декабря 2022 6:17

Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
При пожаре в жилом доме погибла женщина

При пожаре в жилом доме погибла женщина

Фото: Мария ОСИПОВА

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины, 1954 года рождения, при пожаре в жилом доме в деревне Поршинец.

Место происшествия осмотрел следователь.

С целью установления точной причины и условий возникновения пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза по телу погибшей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.