В Твери машины разрушили лыжню в Комсомольской роще

В Комсомольской роще зимой традиционно катаются на лыжах. Фото: vk.com/news69/Lala Morozova

Жители Твери недовольны состоянием пешеходных и лыжных дорожек в Комсомольской роще, взрытых колёсами внедорожников. Вероятно, автомобилисты покатались там во время оттепели, после чего вдоль дорожек застыли глубокие колеи.

Гневный пост размещён в паблике "News 69". Жительница Твери пишет: "Во всех направлениях, пешеходные и лыжные дороги в лесу раскатаны и изуродованы внедорожниками так, что ни ходить пешком, ни кататься на лыжах невозможно!! Ямы и замерзшие колеи глубиной с колесо, колдобины".

Тверичанка отмечает, что в Комсомольской роще тренируются и учатся кататься на лыжах дети, гуляют люди со всего города.

"Так испоганить лес, другого слова не подберу, это преступление!!! Мы лично катаемся в этом лесу с 1975 года", - продолжает женщина и просит городскую администрацию закрыть поезд любого транспорта в рощу.

Многие комментаторы под постом поддержали автора. Некоторые оппонировали, указывая на то, что запрета на проезд по дорогам в роще нет, а лыжню можно проложить и рядом.